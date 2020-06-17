«Боруссия» проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
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Дортмундская «Боруссия» в домашней встрече проиграла «Майнцу» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Майнца».
Счет в матче открыл оформил Жонатан Буркардт на 33-й минуте игры. На 49-й минуте Жан-Филипп Матета реализовал пенальти.
«Боруссия» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 66 очков. «Майнц» идет на 15-й позиции, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» обыграл «Шальке» в матче Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 32-й тур
«Боруссия» — «Майнц» — 0:2
Голы: 0:1 — Буркардт. 33; 0:2 — Матета (пенальти), 49.