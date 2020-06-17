Известны даты матчей сборной России на чемпионате Европы
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Стало известно, когда сборная России по футболу проведет матчи на перенесенном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Европейское первенство было перенесено на год из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, российская национальная команда первый матч проведет против Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге, затем там же сыграет 16 числа с Финляндией. Групповой этап для России завершится в Копенгагене 21 июня игрой с Данией.
Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы в 2021 году пройдет в запланированных городах.