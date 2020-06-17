Известны даты матчей сборной России на чемпионате Европы

Стало известно, когда сборная России по футболу проведет матчи на перенесенном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Европейское первенство было перенесено на год из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, российская национальная команда первый матч проведет против Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге, затем там же сыграет 16 числа с Финляндией. Групповой этап для России завершится в Копенгагене 21 июня игрой с Данией.

Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы в 2021 году пройдет в запланированных городах.