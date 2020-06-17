Суд перенес на 6 июля заседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву

Суд перенес на 6 июля заседание о пересмотре приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает Sport24.

Отмечается, что спортсмены не смогли присутствовать на заседании.

«Суд удовлетворяет ходатайства и откладывает заседание на 6 июля на 10:00. Дальше будет решаться. Скорее всего, пойдем навстречу. Хотят проверить извещения и возможность участия потерпевших. Почему их нет или почему отказываются от участия», — сказал судья.



Ранее Кокорин рассказал, что тюрьма его ничему не научила.