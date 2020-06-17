«Тамбову» разрешили играть домашние матчи вне Тамбова

Футбольному клубу «Тамбов» разрешили играть домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) вне Тамбова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из представителей службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), организация удовлетворила ходатайство дебютантов высшего дивизиона в связи с невозможностью в установленные сроки провести реконструкцию домашнего стадиона из-за факторов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим, что также была подержана просьба «Оренбурга» о продолжении проведения футбольных матчей на стадионе «Газовик», не соответствующем требованиям РПЛ.

Ранее сообщалось, что министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» проведут следующий сезон в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).