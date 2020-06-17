Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере.

32-летний форвард успешно реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» и тем самым помог своей команде одержать очередную победу.

После этой игры подопечные Кике Сетьена набрали 64 очка и оторвались от мадридского «Реала» на пять очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что шведский нападающий Златан Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов.