В «Баварии» назвали очередное чемпионство странным и любопытным

Председатель совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал восьмую подряд победу в чемпионате Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, после неудачного осеннего отрезка, когда команда проигрывала лидерам семь очков в турнирной таблице, она сумела преобразиться и довела розыгрыш регулярного сезона до победы.

Функционер также заявил, что главный тренер Ханс-Дитер Флик проделал колоссальную работу, приняв клуб далеко не в лучших кондициях и сделал из него мощный коллектив.

Также Румменигге назвал очередное чемпионство странным и любопытным из-за фактора пандемии коронавируса.

Bayern Munich CEO Karl-Heinz Rummenigge:



"It's a strange, curious championship. In autumn, we were seven points behind. We were weaker, and you have to say the opposition failed to capitalize. Hansi Flick took over and has done a great job."#FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/JD1CUnTJvK