Мюнхенская «Бавария» установила очередное достижение по числу побед в Бундеслиге.

После победы в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии против бременского «Вердера», подопечные Ханса-Дитера Флика в 29-ый раз выиграли «Серебряную салатницу».

Все остальные клубы Бундеслиги суммарно одержали 28 побед в национальном первенстве. Больше всех (по 5 раз) заветный трофей поднимали футболисты двух «Боруссий» — дортмундской и менхенглагбахской.

Добавим, что мюнхенцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» одержал победу над берлинской «Гертой» в матче 32-го тура чемпионата Германии.