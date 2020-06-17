«Бавария» установила очередное достижение по числу побед в Бундеслиге
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Мюнхенская «Бавария» установила очередное достижение по числу побед в Бундеслиге.
После победы в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии против бременского «Вердера», подопечные Ханса-Дитера Флика в 29-ый раз выиграли «Серебряную салатницу».
Все остальные клубы Бундеслиги суммарно одержали 28 побед в национальном первенстве. Больше всех (по 5 раз) заветный трофей поднимали футболисты двух «Боруссий» — дортмундской и менхенглагбахской.
Добавим, что мюнхенцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.
Ранее сообщалось, что «Фрайбург» одержал победу над берлинской «Гертой» в матче 32-го тура чемпионата Германии.