«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» обыграла «Леганес» в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Анссумане Фати и Лионель Месси.

После этой игры подопечные Кике Сетьена набрали 64 очка и оторвались от мадридского «Реала» на пять очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Ханс-Дитер Флик выиграл первый чемпионский трофей в качестве главного тренера мюнхенской «Баварии».