Хавбек «Баварии» Коман выиграл восьмой чемпионский титул подряд

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман выиграл восьмой чемпионский титул подряд. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Футболист в 24 года становился пятикратным чемпионом Германии, двукратным чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен», а также выигрывал скудетто вместе с туринским «Ювентусом» в сезоне-2014/15.

Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых сумел забить три мяча и отдать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» одержал победу над берлинской «Гертой» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Kingsley Coman has won the league title in every season of his senior career:



2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20



[Squawka] pic.twitter.com/eSoXkXlxzG