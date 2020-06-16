«Бавария» обыграла «Вердер» и стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла бременский «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Бремене при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Роберт Левандовски.

На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32-х туров «Бавария» набрала 76 очков и досрочно завоевала чемпионский титул. В следующем матче команда примет «Фрайбург».

«Вердер» (28) располагается на предпоследней, 17-й строчке. В 33-м туре клуб на выезде встретится с «Майнцем».

Ранее сообщалось, что менхенгладбахская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу».

Германия. Бундеслига. 32-й тур

«Вердер» (Бремен) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:1

Голы: 0:1 — Левандовски, 43.