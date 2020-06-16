«Бавария» обыграла «Вердер» и стала чемпионом Германии
Мюнхенская «Бавария» обыграла бременский «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Бремене при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Роберт Левандовски.
На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 32-х туров «Бавария» набрала 76 очков и досрочно завоевала чемпионский титул. В следующем матче команда примет «Фрайбург».
«Вердер» (28) располагается на предпоследней, 17-й строчке. В 33-м туре клуб на выезде встретится с «Майнцем».
Ранее сообщалось, что менхенгладбахская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу».
Германия. Бундеслига. 32-й тур
«Вердер» (Бремен) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:1
Голы: 0:1 — Левандовски, 43.