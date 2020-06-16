Спортивный арбитражный суд назвал дату рассмотрения дела Устюгова

Дело российского биатлониста Евгения Устюгова будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS) 20 октября, сообщается на официальном сайте суда.

В начале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал аннулировать результаты завершившего карьеру спортсмена из-за аномальных показателей его биологического паспорта.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Ранее сообщалось, что Устюгов подал апелляцию в CAS.