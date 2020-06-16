Наставник «Спартака» Тедеско: Москва — город мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о своем пребывании в России. Об этом сообщает Goal.

По его словам, жизнь в российской столице не доставляет особых проблем, за исключением языкового барьера.

«Москва — город мечты для меня. Вы везде дышите культурой, всегда есть на что посмотреть. Меня здесь также привлекает смена немецкой и итальянской кухни.

Я чувствую себя комфортно», — сказал Тедеско.

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