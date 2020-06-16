«Ливерпуль» может приобрести Коутиньо у «Барселоны»
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«Ливерпуль» может приобрести бразильского хавбека Филиппе Коутиньо у каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые не рассчитывают на 28-летнего атакующего полузащитника, поэтому готовы обсудить с мерсисайдцами возможность полноценного трансфера.
Напомним, что нынешний сезон Коутиньо проводит в стане мюнхенской «Баварии».
Ранее сообщалось, что экс-хавбек махачкалинского «Анжи» Виллиан, в настоящее время защищающий цвета лондонского «Челси», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».