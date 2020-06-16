Тедеско назвал имя незаменимого футболиста «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал имя незаменимого футболиста для своей команды. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, в настоящее время представить себе клуб без защитника Самюэля Жиго невозможно.
Тедеско заявил, что француз является важнейшим звеном в обороне красно-белых, и его роль заметна не только на футбольном поле, но и за его пределами.
Немецкий специалист отметил, что такого игрока как Жиго нельзя просто продать, а затем купить на его место футболиста со схожим функционалом.
Ранее сообщалось, что воспитанник московского «Спартака» Александр Руденко может покинуть клуб.