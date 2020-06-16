«Тоттенхэм» вновь заинтересовался Дзюбой

Лондонский «Тоттенхэм» вновь заинтересовался нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, «шпоры» снова вернулись к кандидатуре 31-летнего россиянина, так как ближайшим летом его можно заполучить в качестве свободного агента, что является крайне выгодным на фоне экономических проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо также намерен подписать защитника «ПСЖ» Тома Менье.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о запуске собственной линии одежды.