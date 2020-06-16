Два лидера «Динамо» пропустят игру с «Краснодаром»

Два лидера московского «Динамо» пропустят игру с «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо».

По информации источника, бело-голубым в игре против «быков» не поможет нападающий Николай Комличенко, а также немецкий полузащитник Максимиллиан Филипп.

Отмечается, что у форварда сборной России обнаружена простуда, а легионер восстанавливается после проведенной операции из-за травмы руки.

Напомним, что матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 21 июня на стадионе «Краснодар» в 20.00 по московскому времени.

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