НХЛ высказалась о навыках игры Малкина в воротах

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в Twitter высказалась о навыках игры нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в воротах.

12 июня хоккеист выложил видеозапись с тренировки, где он сменил амплуа и сыграл в воротах.

«Джино, что ты делаешь?» — написала пресс-служба Лиги.

Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина.

