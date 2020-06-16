НХЛ высказалась о навыках игры Малкина в воротах
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) в Twitter высказалась о навыках игры нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в воротах.
12 июня хоккеист выложил видеозапись с тренировки, где он сменил амплуа и сыграл в воротах.
«Джино, что ты делаешь?» — написала пресс-служба Лиги.
Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина.
GENO WHAT ARE YOU DOING!?— NHL (@NHL) June 15, 2020
(��: Evgeni Malkin, IG/e.malkin71geno) pic.twitter.com/pWB82359vd