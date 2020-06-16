Тихонов посоветовал Азмуну пока не покидать «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов посоветовал иранскому нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну пока не покидать команду, передает «Матч ТВ».

В СМИ появилась информация. согласно которой Азмуном заинтересовались несколько европейских клубов. Одним из главных претендентов называется итальянский «Наполи», который готов заплатить за трансфер €25 млн.

«Он футболист очень высокого уровня мастерства: у него и скорость, и головой здорово играет, и открывается хорошо вперед. Я думаю, что Азмуну лучше сыграть еще раз в Лиге чемпионов в «Зените» в роли одного из лидеров», — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Арсенал».