Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции

Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.

По информации источника. к футболисту, который недавно расторг контракт с «Коринтиансом», проявляют интерес несколько клубов. До этого Лав уже выступал в Турции, он представлял «Аланьяспор» и «Бешикташ».

Стоит отметить, что интерес к Лаву проявлял и московский ЦСКА, однако переговоры затянулись, армейский клуб принял решение отложить подписание форварда на некоторое время.

Ранее сообщалось, что Боков прокомментировал возможное возвращение Лава в армейский клуб.