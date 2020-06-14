Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.

Информация об этом указана в документе Министерства спорта России.

Согласно полученному документу, основным местом работы экс-фигуриста является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП). Примечательно, что академия Плющенко работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у него не было.

Такое стало возможно после того, как в его группу перешла Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель.