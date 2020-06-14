Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Информация об этом указана в документе Министерства спорта России.
Согласно полученному документу, основным местом работы экс-фигуриста является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП). Примечательно, что академия Плющенко работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у него не было.
Такое стало возможно после того, как в его группу перешла Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель.