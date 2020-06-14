Айртон надеется выиграть трофей со «Спартаком»

Бразильский защитник московского «Спартака» Лукас Айртон выразил надежду выиграть в скором времени трофей с командой, передает пресс-служба столичного клуба.

В матче полуфинала Олимп — Кубка России «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Футболист отметил, что все в команде сосредоточены на этом поединке, как и на остальных играх чемпионата России.

«Мы полностью сфокусированы на работе и держим в уме полуфинал Кубка. Все надеются, что нам удастся завоевать трофей. Конечно, я надеюсь забить гол или отдать результативную передачу», — заявил Айртон.

Ранее сообщалось, что «Спартак» провел тренировочное занятие на базе в Тушине.