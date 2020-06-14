Президент UFC высказался об инциденте со стрельбой в Сан-Антонио

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио, которую устроил якобы спортсмен промоушена, передает MMA Fighting.

Вечером 12 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался попасть в бар, представляясь «бойцом UFC из Калифорнии». Однако охрана заведения приняла решение не пускать его, после чего тот достал оружие и устроил стрельбу. Ранены как минимум восемь человек, вес они госпитализированы.

«К сожалению, я слышу похожие новости очень часто. Знаете сколько лысых мужиков ходят по Америке и представляются мной? Это уму непостижимо. Если бы я вам рассказал эти истории, то вы бы не поверили. Надеюсь, здесь такой же случай», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек.