Тренер «Наполи» посвятил выход в финал Кубка Италии умершей сестре

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо посвятил выход в финал Кубка Италии по футболу своей умершей сестре Франческе, сообщает Football Italia.

Сестра специалиста скончалась в возрасте 37 лет в начале июня после продолжительной и редкой тяжелой болезни. 13 июня «Наполи» сыграл вничью с «Интером» и обеспечил себе выход в финал Кубка Италии, где встретится с туринским «Ювентусом».

«Было тяжело. Я посвящаю это моей семье, моим родителям и моей сестре. Мы все очень ее любили, это была большая потеря», — сказал Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо выступил с речью после выхода «Наполи» в финал Кубка Италии.