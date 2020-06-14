Зидан: у «Реала» впереди 11 финалов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от финального отрезка чемпионата Испании, передает пресс-служба клуба.

В первом туре после возобновления чемпионата Испании 14 июня мадридская команда сыграет с «Эйбаром». Поединок пройдет в рамках 28-го тура.

«У «Реала» впереди 11 финалов, и мы сделаем все, чтобы выиграть Ла Лигу. Для меня важен каждый матч, даже товарищеский. Ла Лига — длинный турнир. Мне он нравится. Если ты хорошо выступаешь в чемпионате, потом хорошо выступаешь и в Лиге чемпионов», — заявил специалист.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков. При этом свой матч 28-го тура каталонцы уже провели.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена подписать игрока «Реала».