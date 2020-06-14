Хавбек «Барселоны» Бускетс повторил достижение Роналду
Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс повторил достижение бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, добившись двухсотой победы в матчах чемпионата Испании по истечении 264 игр. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в Twitter.
Этот показатель является рекордным за всю историю проведения Ла Лиги. На третьем месте в престижном списке находится аргентинский форвард Лионель Месси, выигрывавший свой двухсотый матч в 265 игре.
Напомним, что в настоящее время «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) обнаружила двух зараженных коронавирусной инфекцией футболистов.
Jugadores que necesitaron menos partidos para llegar a 200 victorias en Primera:— Pedro Martin (@pedritonumeros) June 13, 2020
264 Busquets y Cristiano
265 Messi
272 Marcelo y Benzema
273 Piqué
288 Iniesta
289 JORDI ALBA