Хавбек «Барселоны» Бускетс повторил достижение Роналду

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс повторил достижение бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, добившись двухсотой победы в матчах чемпионата Испании по истечении 264 игр. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в Twitter.

Этот показатель является рекордным за всю историю проведения Ла Лиги. На третьем месте в престижном списке находится аргентинский форвард Лионель Месси, выигрывавший свой двухсотый матч в 265 игре.

Напомним, что в настоящее время «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) обнаружила двух зараженных коронавирусной инфекцией футболистов.