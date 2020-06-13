Лев Яшин претендует на попадание в символическую сборную ЧЕ по версии BBC

Советский вратарь Лев Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по версии BBC.

Соперниками Яшина стали Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Петер Шмейхель (Дания), Дэвид Симен (Англия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) и Дино Дзофф (Италия).

Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год. В составе сборной СССР он выигрывал Олимпиаду 1956 года, а также чемпионат Европы — 1960. В 1963 году легендарный вратарь стал обладателем «Золотого мяча».



Ранее сообщалось о том, что «Динамо» завершило сбор в Новогорске.