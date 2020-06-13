Наставник «Арсенала» Черевченко прокомментировал итоги матча с ЦСКА

Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал итоги товарищеского матча с московским ЦСКА, передает ТАСС.

Напомним, «канониры» победили со счетом 3:2.

«Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят. Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо. Жаль, что такие матчи проходят без болельщиков», — сказал Черевченко.



Ранее «Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.