Наставник «Арсенала» Черевченко прокомментировал итоги матча с ЦСКА
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Наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал итоги товарищеского матча с московским ЦСКА, передает ТАСС.
Напомним, «канониры» победили со счетом 3:2.
«Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят. Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо. Жаль, что такие матчи проходят без болельщиков», — сказал Черевченко.
Ранее «Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче.