Кокорин: тюрьма меня ничему не научила

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежал «Зениту», рассказал, смогла ли тюрьма его чему-то научить.

Игрок был задержан вместе с своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким осенью 2018 года за две драки, устроенные в центре Москвы. В общей сложности в заключении они провели чуть меньше года.

«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них», — заявил он в эфире YouTube-канала Александра Алиева «Кент».

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