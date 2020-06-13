Геркус назвал трех топовых нападающих России

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, каких нападающих считает топовыми в России.

Он выделил форварда «Зенита» Артема Дзюбу», играющего в «Сочи» Александра Кокорина, права на которого также принадлежат петербургскому клубу, и Федора Смолова, который на правах аренды выступает в испанской «Сельте».

«Дзюба, как и Смолов, как и Кокорин, это три топовых нападающих в России. Шомуродов — нет, мы говорим сейчас про русский паспорт. Ари – нет, он не такой топовый, как эти трое. Эти ребята покруче. Они могут и 15 голов забить за сезон, а Ари – нет», — заявил Геркус в эфире канала «Футбольный хейт» в You Tube.

Ранее Кокорин рассказал о том, что может уехать в Европу.