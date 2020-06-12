Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возобновление футбольного сезона в Италии, передает Football Italia.

Напомним, 12 июня черно-белые сыграют с «Миланом» в матче Кубка Италии.

«Футбол в нашей стране всегда влияет на настроение граждан. Это был непростой период для всех. Никто не был готов к такому, на всех сильно давило ощущение неопределенности. Считаю, что возвращение футбола — важный шаг для наших людей», — сказал Буффон.



Ранее в Италии сообщили новые подробности возобновления Лиги чемпионов.