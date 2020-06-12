Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновленное расписание рестарта сезона, сообщает Hoops Rumors.

Тренировочный лагерь пройдет с 9 по 29 июля. Матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Плей-офф стартует 17 августа. Финальная серия запланирована на 30 сентября — 13 октября.

Напомним, все матчи пройдут в Орландо. Игры пройдут без зрителей.



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