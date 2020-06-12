Мостовой усомнился в перспективах Смолова в «Сельте»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой усомнился в перспективах нападающего Федора Смолова в «Сельте». Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, 30-летний россиянин не будет играть основную роль в команде из Виго, так как после истории с отъездом в Россию на фоне бушующей в Испании пандемии коронавирусной инфекции, ситуация пошатнулась.

Также Мостовой заявил, что Смолов вряд ли согласится играть в Сегунде, в случае ее вылета из Примеры.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме.