Петр Ян порассуждал о предстоящем чемпионском бое с Алду

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением относительно своего следующего поединка.

11 июля отечественный спортсмен сразится за чемпионский пояс с легендарным бразильцем Жозе Алду. Встреча пройдет на «Бойцовском острове».

«Для меня Алду более опасен во всех компонентах, чем Алджамэйн Стерлинг или любой другой претендент... Я согласился на этот бой без лишних колебаний. Это отличный вызов, возможность заявить о себе. Подраться с Жозе Алду — это одна из высших ступеней», — рассказал Ян пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Стоит отметить, что под эгидой UFC боец провел шесть схваток и во всех одержал победу.

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