Венгер выступил против проведения матчей АПЛ без зрителей

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выступил против проведения матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) без зрителей, передает The Athletic.

«В футбольных матчах есть два элемента: игроки и зрители, которые поддерживают команду на стадионе. То, как люди реагируют на игру, и делает футбол в Англии таким особенным. Это лучшая страна в мире в плане того, как фанаты болеют за свой клуб. Думаю, что АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом, если матчи будут проходить за закрытыми дверями», — сказал Венгер.

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Ливерпуль», набрав 82 очка.



Ранее «Арсенал» уступил «Брентфорду» в товарищеском матче.