Супруга Мамаева: мы с Пашей деремся, но для нас это нормально

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала о взаимоотношениях со своим супругом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, хавбек своеобразно проявляет интерес и часто шутит.

«Мы с Пашей деремся, но для нас это нормально. Такие приколы, Если ему нравится как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется», — сказала Мамаева.

Напомним, что футболист освободился из тюрьмы в сентябре 2019 года, после чего заключил контракт с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о пандемии коронавирусной инфекции.