Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски обновил личный рекорд результативности, забив мяч в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в полуфинальном матча Кубка Германии.

Этот гол стал для польского форварда 45-м в текущем сезоне. На это ему понадобилось 39 матчей.

Напомним, что предыдущий рекорд результативности Левандовски установил в сезоне-2016/17, поразив ворота оппонентов 43 раза в 47 играх.

В финальной игре за Кубок Германии «Бавария» встретится с леверкузенским «Байером-04».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не видит проблем в проведении полуфианльного матча Олимп — Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.