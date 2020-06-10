Президент МОК Бах осудил любые проявления расизма

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил любые проявления расизма.

«МОК подчеркивает, что отсутствие какой-либо дискриминации — это один из основополагающих моментов нашего движения. Олимпийские игры — всемирная демонстрация, которая направлена против расизма», — сказал Бах на пресс-конференции.

Напомним, в США продолжаются массовые митинги, которые начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.



Ранее сообщалось о том, что Английская премьер-лига (АПЛ) не будет штрафовать игроков за демонстрацию антирасистских жестов по время матчей.