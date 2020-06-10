В США могут разрешить спортсменам стоять на колене во время гимна

В США могут отменить правило, согласно которому игроки национальных сборных должны стоять во время исполнения гимна страны. С соответствующей инициативой в Федерацию футбола США (USSF) обратилась женская национальная команда.

Представитель организации в беседе с Reuters подтвердил, что этот вопрос находится на рассмотрении, в ближайшее время по нему пройдет голосование.

«Федерация должна немедленно отменить правило о гимне, опубликовать заявление о том, что эта политика была неверной, и принести извинения нашим темнокожим игрокам и болельщикам», – говорится в обращении женской сборной США.

Правило о положении игроков во время гимна было введено в 2017 году, когда футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда. Таким же образом спортсмены в Штатах протестовали против отношения властей к расовым меньшинствам по примеру квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника.

Ранее сообщалось, что футболист лишился работы после жесткой критики жены в адрес протестующих.