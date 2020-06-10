Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.

О причинах, подтолкнувших его принять это решение, украинский боксер не сообщил, воздержавшись от каких-либо комментариев.

Свой последний поединок 33-летний Гвоздик провел в октябре прошлого года, в объединительном бою уступив нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву и лишившись тем самым титула WBC. Всего на профессиональном ринге украинец выиграл 17 из 18 боев.

Ранее сообщалось, что Бетербиев, победивший Гвоздика, стал пятым российским боксером, объединившим два титула.