Известна дата боя Хабиба и Гэтжи, сообщают СМИ
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Стала известна дата проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, поединок состоится 19 сентября в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253. Предположительным местом проведения боя называют арену в Лас-Вегасе или «Бойцовский остров» в ОАЭ.
Стоит отметить, что на кону поединка будет стоять титул промоушена в легком весе.
Ранее сообщалось, что третий бой Кормье и Миочича пройдет на UFC 252.