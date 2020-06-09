Известна дата боя Хабиба и Гэтжи, сообщают СМИ

Стала известна дата проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, поединок состоится 19 сентября в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253. Предположительным местом проведения боя называют арену в Лас-Вегасе или «Бойцовский остров» в ОАЭ.

Стоит отметить, что на кону поединка будет стоять титул промоушена в легком весе.

Ранее сообщалось, что третий бой Кормье и Миочича пройдет на UFC 252.