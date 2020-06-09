Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Бывшая фигуристка отметила, что актеру грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

«Обсуждать тут нечего, все все видели: на спектаклях падал, нес полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Экспертиза выявила алкоголь в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова.