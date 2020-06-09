Объявлен предварительный календарь матчей плей-офф НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила календарь оставшихся матчей сезона, сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания в Twitter.

4 июня руководство НБА объявило о возобновлении сезона в формате 22 команд. Матчи будут проходить в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида.

Каждый клуб проведет восемь матчей с 31 июля по 15 августа, чтобы определить участников плей-офф. Если команда, занявшая девятое место, будет отставать от расположившегося на восьмой строчке соперника менее чем на четыре победы, то они проведут встречи, запланированные на 16 и 17 августа.

Первый раунд плей-офф начнется 18 августа, второй — 1 сентября. Финалы конференций стартуют с 15 сентября. Финал НБА состоится с 30 сентября по 12 октября.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки НБА не хотят доигрывать сезон из-за расизма.