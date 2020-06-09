Экс-доктор «Реала» назвал Бэйла лучшим атлетом в истории

Бывший доктор мадридского «Реала» Хесус Ольмо назвал валлийца Гарета Бэйла лучшим атлетом в истории. Об этом сообщает Ideal.

По его словам, полузащитник обладает фантастическими генетическими данными, которые позволили бы ему выступать в абсолютно любом виде спорта.

Также Ольмо отметил, что по потенциалу с Бэйлом сопоставимы Серхио Рамос, Лукас Васкес и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал одноклубникам о своем желании вернуться в «Барселону».