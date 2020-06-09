Экс-доктор «Реала» назвал Бэйла лучшим атлетом в истории
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Бывший доктор мадридского «Реала» Хесус Ольмо назвал валлийца Гарета Бэйла лучшим атлетом в истории. Об этом сообщает Ideal.
По его словам, полузащитник обладает фантастическими генетическими данными, которые позволили бы ему выступать в абсолютно любом виде спорта.
Также Ольмо отметил, что по потенциалу с Бэйлом сопоставимы Серхио Рамос, Лукас Васкес и Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал одноклубникам о своем желании вернуться в «Барселону».