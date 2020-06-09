Крыховяк испытал пушку для ударов: видео
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк испытал пушку для ударов. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба «железнодорожников» в клубном Twitter.
Устройство имитирует удары футболистов и способно закручивать снаряд под разным углом и с разной скоростью.
По информации СМИ, стоимость данного устройства составляет порядка €25 тысяч.
Ранее сообщалось, что агент нападающего «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова Алан Агузаров заявил об интересе к своему клиенту из европейских чемпионатов.
«Это хорош!» ��— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020
@GrzegKrychowiak ������ pic.twitter.com/NOv3DpMmj6