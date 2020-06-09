Крыховяк испытал пушку для ударов: видео

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк испытал пушку для ударов. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба «железнодорожников» в клубном Twitter.

Устройство имитирует удары футболистов и способно закручивать снаряд под разным углом и с разной скоростью.

По информации СМИ, стоимость данного устройства составляет порядка €25 тысяч.

Ранее сообщалось, что агент нападающего «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова Алан Агузаров заявил об интересе к своему клиенту из европейских чемпионатов.