Сульшер высказался о трансферах командной «химии»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков. Об этом сообщает ESPN.
По его мнению, перед тем, как подписать новичка, он изучает личностные качества игрока и наблюдает за его поведением.
«Вы должны иметь быть профессионалом, потому что одно гнилое яблоко испортит все другие в корзине.
Для меня речь идет о том, чтобы коллектив разделял взгляды, отражающие мою личность», — сказал Сульшер.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» нашел замену аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу, который с большой долей вероятности пополнит состав каталонской «Барселоны».