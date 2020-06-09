Сульшер высказался о трансферах командной «химии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о трансферах и о тактике подбора игроков. Об этом сообщает ESPN.

По его мнению, перед тем, как подписать новичка, он изучает личностные качества игрока и наблюдает за его поведением.

«Вы должны иметь быть профессионалом, потому что одно гнилое яблоко испортит все другие в корзине.

Для меня речь идет о том, чтобы коллектив разделял взгляды, отражающие мою личность», — сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» нашел замену аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу, который с большой долей вероятности пополнит состав каталонской «Барселоны».