Беглов оценил возможное число зрителей на матче «Зенит» — «Крылья»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил возможное число зрителей на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит»«Крылья Советов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, игру смогут посетить порядка шести тысяч болельщиков.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам обеспечить доступ болельщиков, составляющих 10% от вместимости домашних стадионов клубов высшего дивизиона. Стадион «Газпром Арена» вмещает в себя более 62 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук вскоре может возобновить тренировочные занятия в основной группе. .