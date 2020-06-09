Беглов оценил возможное число зрителей на матче «Зенит» — «Крылья»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил возможное число зрителей на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, игру смогут посетить порядка шести тысяч болельщиков.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубам обеспечить доступ болельщиков, составляющих 10% от вместимости домашних стадионов клубов высшего дивизиона. Стадион «Газпром Арена» вмещает в себя более 62 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук вскоре может возобновить тренировочные занятия в основной группе. .