Неймар рассказал одноклубникам о желании вернуться в «Барселону»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал одноклубникам о своем желании вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний форвард в приватном общении со своими партнерами по команде признался, что мечтает вновь оказаться в стане сине-гранатовых.

Напомним, что Неймар покинул «Барселону» за рекордные €222 миллиона летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что футболка нападающего Александра Кокорина стала экспонатом сочинского музея спортивной славы.