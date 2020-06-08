В ВЭБ прокомментировали информацию о срыве переговоров с Вагнером Лавом

Пресс-служба ВЭБ.РФ прокомментировала информацию о возможном срыве перехода нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.

Ранее появилась информация, что руководство госкорпорации выступает против подписания контракта с бразильцем.

«Подобные разговоры — не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остается за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ЦСКА», — цитирует представителя пресс-службы ВЭБ.РФ «Чемпионат.com».

Вагнер играл за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. Он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он сыграл в 244 матчах и забил 120 мячей.

Ранее сообщалось, что будущее Вагнера Лава станет известно в ночь на 9 июня.