НХЛ планирует ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми хоккеистами

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует ограничить заявку клубов на плей-офф 28 полевыми игроками, сообщает TSN.

Отмечается, что лига не будет ограничивать количество вратарей.



Данная инициатива находится на стадии обсуждения. Напомним, комиссар НХЛ Гэрри Беттмэн объявил о том, что регулярный сезон завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 клуба.



Ранее Евгений Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия.