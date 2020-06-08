Хоффенхайм отказался от покупки Куртуа из-за его проблем с математикой

Немецкий «Хоффенхайм» отказался от покупки Тибо Куртуа из-за его проблем с математикой, передает Het Laatste Nieuws.

«Хоффенхайм» следил за ним, было желание его подписать в 2010 году. Тогда он был перспективным голкипером. Мы были близки к покупке бельгийца. Сделку отменили из-за того, что у него были проблемы с математикой в школе», — рассказал бывший спортивный директор клуба Луц Пфанненштиль.

Сейчас Куртуа является игроком мадридского «Реала» и сборной Бельгии.



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